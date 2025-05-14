Посольство Бразилии подтвердило, что президент страны остановится в Москве

Посольство Бразилии в России подтвердило, что самолет президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы сделает остановку в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В среду спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково.

Тогда же Лула да Силва заявил, что попытается поговорить с российским лидером Владимиром Путиным по поводу визита в Стамбул на переговоры с Украиной.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Ранее Зеленский призвал к «сильнейшим санкциям» в случае отсутствия Путина в Стамбуле.