Зеленский повторил свой тезис про переговоры с Путиным

Зеленский повторил, что запрет на переговоры с Путиным его не касается

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве повторил, что запрет на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на него не распространяется. Он заявил, что будет ждать российского лидера в Турции, передает РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что именно президент Украины, согласно конституции, выполняет функцию по ведению переговоров.

«Никто кроме меня не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран», — сказал он.

13 мая советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев готов изменить решение о запрете переговоров с Москвой, если Путин прибудет на переговоры в Стамбул.

В ночном обращении 11 мая президент РФ предложил Украине возобновить прямые переговоры. Он добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Ранее в Турции высказались об участии Путина и Трампа в переговорах в Стамбуле.