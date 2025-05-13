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Политолог: Зеленский пытается легитимизироваться за счет Путина

Политолог Шеслер: Зеленский пытается легитимизироваться за счет встречи с Путиным
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РИА Новости/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, пытается повысить свой политический рейтинг. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер.

«Владимир Зеленский надеется, что за счет личной встречи с президентом Владимиром Путиным сможет предстать в качестве легитимного лидера страны. Кроме того, это попытка показать себя якобы авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса», — пояснила эксперт.

Она добавила, что для Зеленского сейчас это особенно важно, поскольку на Украине потенциально могут быть проведены президентские выборы.

Во время ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать Путина в назначенном месте в назначенный день, только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее в Совфеде оценили статус Зеленского.

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