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В Турции высказались об участии Путина и Трампа в переговорах в Стамбуле

РИА Новости: участие лидеров РФ и США в переговорах в Стамбуле не подтверждено
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Reuters

Вопрос участия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в возможных переговорах в Стамбуле 15 мая не прояснен. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

«Пока не прояснен этот вопрос. Вам лучше обратиться к диппредставительствам этих стран», — сказал собеседник агентства.

13 мая спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Трамп прилетит на переговоры в Стамбул, только если на них будет присутствовать Путин.

Келлог также отметил, что возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле могли бы стать «замечательной встречей».

12 мая Дональд Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул для участия в российско-украинских переговорах по урегулированию конфликта, но в случае, «если это будет полезно» для заключения мирной сделки.

До этого политолог Георгий Бовт отметил, что встреча делегаций России и Украины при участии США может быть результативной. Он добавил, что все будет зависеть от того, каких договоренностей смогли достичь стороны в ходе предварительных непубличных консультаций.

Ранее в Госдуме раскрыли детали о делегации, которая полетит на переговоры в Стамбул.

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