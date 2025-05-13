Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется

Зеленский: указ о запрете переговоров с РФ на меня не распространяется

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действие указа, запрещающего проведение переговоров с Россией, не относится к нему лично. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал», — сказал глава Украины.

Сегодня советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Россией, если президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул.

До этого сообщалось, что Зеленский выразил желание встретиться исключительно с Путиным, отказавшись от встреч с другими российскими официальными лицами.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».