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Украина готова изменить указ о запрете переговоров с Россией

Подоляк: Киев изменит запрет на переговоры с РФ, если Путин приедет в Стамбул
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Россией, если российский президент Владимир Путин приедет на переговоры в Стамбул. Об этом заявил советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает украинское издание «Страна».

«Я думаю, что будут внесены изменения в это решение СНБО. Если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа, то, я думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы», — отметил он.

До этого Подоляк говорил, что Зеленский на переговорах в Стамбуле желает встретиться только с президентом России Владимиром Путиным, отвергая встречи с другими представителями РФ.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф назвал главные темы предстоящих переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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