В Белоруссии заявили, что надеются на здравомыслие Украины

В совбезе Белоруссии заявили, что надеются на здравомыслие Киева по переговорам

Белоруссия рассчитывает, что Украина проявит здравомыслие в вопросе прямых переговоров с РФ, заявил в эфире телеканала «Первый информационный» госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович.

«Шанс должен быть всегда. Россия говорит об этом, делает первые шаги и намерена, конечно, заключить серьезные соглашения. Надеемся, конечно, на здравомыслящее руководство украинской стороны», — сказал Вольфович.

При этом он признал, что итог переговоров, скорее всего, будет зависеть от Европы, потому что Киев «самостоятельно ничего не решает», но отметил, что на действия европейцев могут повлиять Соединенные Штаты.

11 мая президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Украине следует немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина встретиться в Стамбуле для возобновления прямых мирных переговоров. Он также отметил, что начинает сомневаться в возможности заключения сделки между Киевом и Москвой.

До этого Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий 15 мая. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее ООН оценила инициативы о прямых переговорах России и Украины.