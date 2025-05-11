Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах

Власти Украины должны немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о проведении в Стамбуле переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой бойни. Украина должна согласиться на это немедленно», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что по итогам переговоров Украина сможет определить, возможно ли заключение соглашения. При этом, по словам политика, Европа и США смогут узнать, как обстоят дела, после чего примут соответствующие меры.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее в Швейцарии заявили о бессмысленности прекращения огня на Украине без переговоров.