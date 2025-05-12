ООН оценила инициативы о прямых переговорах России и Украины

Дюжаррик: ООН с воодушевлением восприняла инициативы о переговорах РФ и Украины

Организация Объединенных Наций с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах России и Украины и 30-дневном прекращении огня. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами», — отметил он.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть «чувство», что РФ согласится на введение 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Также он рассказал, что раздумывает над тем, чтобы лично приехать в Турцию на возможные переговоры РФ и Украины.

11 мая российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».