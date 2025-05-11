Эрдоган рассказал Путину об «‎окне возможностей»‎ для урегулирования украинского вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту РФ Владимиру Путину об окне возможностей для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление администрации турецкого лидера.

«Эрдоган заявил, что приоткрылось окно возможностей для достижения мира, а всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для переговоров», — говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

В этой же беседе с президентом России Эрдоган сказал, что всеобъемлющее прекращение огня на Украине станет основой для переговоров. Он поприветствовал заявление российского коллеги о переговорах с украинской стороной.

Эрдоган не раз говорил, что Анкара готова быть посредником между Москвой и Киевом.

11 мая Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил по итогам встречи Зеленского с европейскими лидерами, что Киев готов к 30-дневному перемирию, начиная с 12 мая. До этого руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Москве санкциями в случае отказа от прекращения огня.

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.