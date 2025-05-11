Эрдоган заявил Путину, что прекращение огня создаст условия для переговоров по Украине

Администрация Эрдогана: прекращение огня на Украине будет основой переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому президенту Владимиру Путину, что всеобъемлющее прекращение огня на Украине станет основой для переговоров. Об этом сообщает администрация Эрдогана, передает ТАСС.

Эрдоган не раз говорил, что Анкара готова быть посредником между Москвой и Киевом.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.