Эрдоган оценил предложение Путина по Украине

Эрдоган приветствовал заявление Путина о переговорах по Украине в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявление президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров по Украине в Стамбуле. Об этом сообщает администрация турецкого лидера, передает ТАСС.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Отмечается, что лидеры стран обсуждали двусторонние отношения между Турцией и РФ, региональные и глобальные вопросы.

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — заявил Эрдоган.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.