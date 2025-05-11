Турецкий политолог оценил предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Политолог Берис: идея Путина о переговорах в Стамбуле говорит о доверии Турции

Предложение президента РФ Владимира Путина восстановить стамбульский формат переговоров с Украиной говорит о доверии турецкой стороне, считает политолог Хамит Эмрах Берис. Об этом он заявил в эфире телеканала A-haber.

«Путин в целом дал понять, что в вопросе мира на Украине он будет придерживаться прежнего курса, не идя на уступки. Предложение о посредничестве Турции говорит о том, что Путин доверяет ей», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз говорил, что Анкара готова быть посредником между Москвой и Киевом.

11 мая Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил по итогам встречи Зеленского с европейскими лидерами, что Киев готов к 30-дневному перемирию, начиная с 12 мая. До этого руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Москве санкциями в случае отказа от прекращения огня.

Ранее Макрон прокомментировал предложение Путина о прямых переговорах с Украиной.