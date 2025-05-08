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Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Си Цзиньпина по Украине

Песков: Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали вопросы украинского урегулирования
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Алексей Никольский/фото-хост агентство РИА Новости

Вопросы урегулирования украинского конфликта пока не обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Вопросы украинского урегулирования пока не обсуждались на переговорах Путина и Си Цзиньпина», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле 8 мая. Стороны сначала общались в узком формате, а затем перешли к расширенному формату с участием делегаций двух стран. Россию на этой встрече представляют в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.

Основными темами обсуждения стали ситуация в мире и развитие российско-китайских отношений. По итогам переговоров, прошедших в узком формате, Путин заявил, что провел с Си Цзиньпином содержательный и углубленный обмен мнениями.

Ранее Си Цзиньпин заявил об укреплении связей России и КНР.

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Переговоры о мире на Украине
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