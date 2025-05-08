Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут в Москве в четверг, 8 мая. Об этом пишет РИА Новости.

Главы государств обменяются мнениями о ситуации в мире, обсудят региональные дела и развитие российско-китайских отношений, отметило агентство.

Переговоры как в узком, так и в расширенном составах с участием делегаций двух стран. Ожидается подписание совместных документов, заявления лидеров для СМИ и официальный завтрак.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин могут принять заявления о глобальной стратегической стабильности и дальнейшем укреплении отношений двух стран. Также планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин побеседуют тет-а-тет за чаепитием, после официальной программы.

Накануне сообщалось, что Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Лидер КНР прибыл в московский аэропорт «Внуково-2».

4 мая на телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм журналистов Саиды Медведевой и Павла Зарубина под названием «Россия. Кремль. Путин». В съемках принял участие президент РФ Владимир Путин, который рассказал, что еще 25 лет назад обратил внимание на смещение центров экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Как сказал глава государства, речь идет не только о КНР, но и других странах данного региона.

Российский лидер добавил, что РФ и Китай — соседи, которым необходимо выстраивать добрые отношения. Он выразил уверенность, что Москве и Пекину удалось создать общий фундамент для взаимодействия.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.