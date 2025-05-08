Путин рассказал об итогах переговоров с Си Цзиньпином в узком составе

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели содержательный и углубленный обмен мнениями в ходе переговоров в узком составе. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что стороны наметили планы дальнейшей работы на перспективу.

«Ранее только что в узком составе мы провели углубленный и весьма содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу», — сказал Путин.

До этого сообщалось, что лидеры РФ и Китая начали переговоры в расширенном составе. По данным РИА Новости, в состав российской делегации, в частности, входит глава Минобороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Си Цзиньпин прибыл в Россию с официальным визитом 7 мая, он пробудет в Москве до 10 мая.

8 мая в Кремле проходят переговоры лидера КНР с президентом России. Основными темами обсуждения стали ситуация в мире и развитие российско-китайских отношений.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности Китая защищать правду о Второй мировой войне.