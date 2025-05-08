Си Цзиньпин заявил об укреплении связей России и КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия укрепят политическое сотрудничество под руководством его и президента РФ Владимира Путина. Слова китайского лидера приводит ТАСС.

«Под нашим с вами стратегическим руководством укрепляется наше политическое взаимодействие, уплотняется практическое сотрудничество», — сказал Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Кремле.

7 мая самолет, на борту которого находился Си Цзиньпин, приземлился в Москве. Лидер КНР прибыл в РФ для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы.

8 мая в Кремле проходят переговоры Путина и Цзиньпина. Главы государств, в частности, обменяются мнениями о ситуации в мире и обсудят развитие российско-китайских отношений.

Переговоры состоятся в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран. По итогам ожидается подписание совместных документов, также два лидера планируют сделать официальные заявления СМИ.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.