Раскрыты детали о ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина

РИА Новости: переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжаются в расширенном составе

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в состав российской делегации, в частности, входит глава Минобороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Си Цзиньпин прибыл в Россию с официальным визитом 7 мая, он пробудет в Москве до 10 мая.

8 мая в Кремле проходят переговоры лидера КНР с президентом России. Основными темами обсуждения стали ситуация в мире и развитие российско-китайских отношений.

Сначала Путин и Цзиньпин пообщались в узком формате, затем к переговорам подключились делегации двух стран. По итогам этой встречи ожидается подписание совместных документов лидеров РФ и КНР, также они сделают заявления для СМИ.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности Китая защищать правду о Второй мировой войне.