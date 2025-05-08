Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут представлять собой длительное общение в разных форматах, заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Сообщалось, что главы государств обменяются мнениями о ситуации в мире, обсудят региональные дела и развитие российско-китайских отношений, отметило агентство.

Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составах с участием делегаций двух стран. Ожидается подписание совместных документов, заявления лидеров для СМИ и официальный завтрак.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин могут принять заявления о глобальной стратегической стабильности и дальнейшем укреплении отношений двух стран. Также планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.