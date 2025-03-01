Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Мексика увидела угрозу войны после слов главы Пентагона

WSJ: глава Пентагона Хегсет пригрозил Мексике военными действиями
close
Jose Luis Gonzalez/Reuters

Власти Мексики увидели угрозу войны с США после беседы с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, беседа между Хегсетом и военным руководством Мексики состоялась 31 января. В ходе разговора глава оборонного ведомства США предупредил, что Вашингтон может предпринять односторонние действия, если Мехико не решит проблему «сговора» правительства и наркокартелей.

Авторы отметили, что слова главы Пентагона вызвали возмущение у правительства Мексики. Предупреждение Хегсета, по информации газеты, было воспринято мексиканской стороной как намек на возможные полномасштабные военные действия на территории страны.

21 февраля правящая в Мексике партия «Движение национального возрождения» предложила реформировать конституцию республики, чтобы укрепить ее суверенитет на фоне действий США. Как отметила президент страны Клаудия Шейнбаум, Мехико готово сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с организованной преступностью, но не позволит «подчинить» себя.

Ранее США потребовали от Мексики ввести пошлины на товары из Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами