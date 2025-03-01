В США заявили, что Мексика увидела угрозу войны после слов главы Пентагона

Власти Мексики увидели угрозу войны с США после беседы с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, беседа между Хегсетом и военным руководством Мексики состоялась 31 января. В ходе разговора глава оборонного ведомства США предупредил, что Вашингтон может предпринять односторонние действия, если Мехико не решит проблему «сговора» правительства и наркокартелей.

Авторы отметили, что слова главы Пентагона вызвали возмущение у правительства Мексики. Предупреждение Хегсета, по информации газеты, было воспринято мексиканской стороной как намек на возможные полномасштабные военные действия на территории страны.

21 февраля правящая в Мексике партия «Движение национального возрождения» предложила реформировать конституцию республики, чтобы укрепить ее суверенитет на фоне действий США. Как отметила президент страны Клаудия Шейнбаум, Мехико готово сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с организованной преступностью, но не позволит «подчинить» себя.

Ранее США потребовали от Мексики ввести пошлины на товары из Китая.