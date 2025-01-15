Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль арестован

В Сеуле следователи государственного антикоррупционного агентства арестовали президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

«Государственное антикоррупционное агентство арестовало президента Юна», — отмечает издание.

Это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом, подчеркнуло агентство.

Незадолго до этого силовики проникли на территорию президентской резиденции в Сеуле, чтобы арестовать Юн Сок Ёля. Им пришлось преодолеть три линии баррикад.

При этом юристы Юн Сок Ёля вели переговоры со следователями о его добровольной явке.

Первую попытку ареста президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

31 декабря сообщалось, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.