Следователи в Южной Корее прекратили исполнение ордера на арест президента

Исполнение ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля решено приостановить в целях безопасности. Об этом сообщает Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, передает ТАСС.

«Из-за продолжающегося противостояния был сделан вывод о фактической невозможности исполнить ордер на арест», — отметили в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что из-за беспокойства за безопасность сотрудников, прибывших на место в целях ареста главы государства, исполнение ордера было остановлено.

3 января сообщалось, что сотрудникам следственной группы удалось миновать кордоны военных для проведения ареста президента Южной Кореи.

По словам представителя специальной следственной группы Управления по расследованию преступлений высокопоставленных государственных чиновников, прокуроры и следователи преодолели первый и второй кордоны вокруг президентской резиденции в сеульском районе Ханнам, которые состояли из военнослужащих. Сейчас правоохранители столкнулись с сотрудниками службы охраны президента, не настроенными на конструктивное взаимодействие со следствием.

31 декабря суд выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

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