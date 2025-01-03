Силовики прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста

«Рёнхап»: силовики приехали в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста

В Южной Корее следователи государственного антикоррупционного агентства прибыли в президентскую резиденцию для ареста главы государства Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц.

«Мы приступили к исполнению ордера на арест президента Юна», — отметили в ведомстве.

В настоящее время у резиденции находятся сторонники президента.

31 декабря сообщалось, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент.

Ранее Дмитрий Медведев призвал Южную Корею организовать «Игру в кальмара» для чиновников.