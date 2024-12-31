В Южной Корее выдали ордер на арест президента Юн Сок Ёля

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты парламента Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хан Док Су.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент. Представители интересов Юн Сок Ёля заявляли о намерении 27 декабря принять участие в первых предварительных слушаниях конституционного суда по делу об импичменте президента.

Ранее Медведев призвал Южную Корею организовать «Игру в кальмара» для чиновников.