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Следователи пробились к резиденции президента Южной Кореи

«Рёнхап»: следователи прошли третью линию баррикад в резиденции Юн Сок Ёля
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Kim Hong-ji/Reuters

Южнокорейские следователи преодолели третью линию баррикад в резиденции президента Юн Сок Ёля, чтобы выполнить ордер на его арест. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

После того как служба охраны президента открыла ворота, начались переговоры об исполнении ордера на арест. Следователи смогли прорвать первую баррикаду, установленную из автомобилей, и после этого направились к подъездному пути резиденции. Пройдя через второй рубеж обороны, они встретили третий контрольно-пропускной пункт. Ворота были открыты, и часть сотрудников полиции вернулась к выходу. В это время охрана президента начала убирать заграждения, выстроенные из автобусов.

По данным Рёнхап ТВ, скорее всего, охрана президента сконцентрировала усилия на защите самого здания, а внутренние разногласия среди её сотрудников могли стать причиной того, что удалось договориться с полицией и следователями.

Первую попытку арестовать президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

Ранее депутаты парламента Южной Кореи объявили президенту страны импичмент.

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