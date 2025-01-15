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Силовики проникли на территорию резиденции президента Южной Кореи

«Рёнхап»: силовики вошли в резиденцию президента Южной Кореи с помощью лестниц
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Kim Hong-ji/Reuters

В Сеуле — столице Южной Кореи — следователи государственного антикоррупционного агентства и полицейские смогли проникнуть на территорию резиденции главы государства Юн Сок Ёля с помощью лестниц. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

«Прибывшие сотрудники полиции использовали лестницы, чтобы прорваться через основное оцепление, в том числе перелезли через шлагбаум службы безопасности, блокировавший фасад дома, а затем направились ко входу в дом», — пишет издание.

Незадолго до этого агентство «Рёнхап» сообщило, что охрана Юн Сок Ёля снова отказалась пропустить следователей для его ареста по делу о мятеже.

Первую попытку арестовать президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

31 декабря сообщалось, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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