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Парламент объявил импичмент и. о. президента Южной Кореи

Парламент Южной Кореи проголосовали за импичмент и.о. президента Хан Док Су
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Yonhap/Reuters

Депутаты парламента Южной Кореи объявили импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су. Об этом сообщил спикер Национального собрания У Вон Сик, передает РИА Новости.

За это проголосовали 192 депутата. Для импичмента был необходим минимум 151 голос.

Депутаты от правящей партии решили бойкотировать голосование.

До этого сообщалось, что оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» собиралась объявить импичмент Хан Док Су, поскольку он отказался рассматривать законопроекты о прокурорском расследовании инцидента с введением военного положения в начале декабря.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.

Ранее лидер правящей партии Южной Кореи подал в отставку.

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