Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году

Предстоящий год может стать для Южной Кореи еще хуже, чем 2024-й на фоне внутриполитического кризиса, проблем в экономике и возвращения Дональда Трампа в Белый дом с его угрозами повысить торговые пошлины. Об этом пишет Asia Times в материале «Южная Корея готова к краху в 2025 году».

«Трудно представить себе азиатскую страну, которая была бы более рада окончанию 2024 года, чем Южная Корея. Только за последний месяц президент Юн Сок Ёль объявил военное положение, отменил его шесть часов спустя, подвергся импичменту парламента на фоне массовых уличных протестов, и теперь ему грозит исторический ордер на арест», — говорится в тексте.

Авторы напоминают, что Южная Корея пережила крупнейшую авиакатастрофу за последние два десятилетия, и «гнилой декабрь» усугубил углубляющийся экономический кризис.

В материале отмечается, что 2024 год был для страны плохим, но 2025-й может стать еще хуже, поскольку «неэффективная политика Сеула» столкнется с возвращением Дональда Трампа в большую политику.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.

Ранее Медведев призвал Южную Корею организовать «Игру в кальмара» для чиновников.