Юристы президента Южной Кореи ведут переговоры о его добровольной явке к следователям

Юристы президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ведут переговоры со следователями государственного антикоррупционного агентства о его добровольной явке. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

«Адвокаты ведут переговоры с государственным антикоррупционным агентством о добровольной явке Юна», — отметил представитель главы государства.

Силовики уже проникли на территорию президентской резиденции в Сеуле, чтобы арестовать Юн Сок Ёля. До этого команда юристов главы государства находилась перед резиденцией, чтобы выразить протест против исполнения ордера на арест.

Первую попытку арестовать президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

31 декабря сообщалось, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент.

Ранее Дмитрий Медведев призвал Южную Корею организовать «Игру в кальмара» для чиновников.