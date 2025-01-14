В Южной Корее охрана президента снова не подпускает следователей для его ареста

«Рёнхап»: охрана президента Юн Сок Ёля снова не дает следователям его арестовать

Охрана президента Южной Кореи Юн Сок Ёля снова отказывается пропустить следователей государственного антикоррупционного агентства для его ареста по делу о мятеже. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Служба безопасности президента сейчас ведет противостояние, воздвигая барьер и собирая сотрудников у первого кордона возле входа в служебную резиденцию», — пишет издание.

Перед резиденцией президента собралась команда юристов Юна, чтобы выразить протест против исполнения ордера на арест.

«Если вы помешаете исполнению ордера, вас могут арестовать по обвинению в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей», — предупредили полицейские сторонников Юна.

Первую попытку арестовать президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

31 декабря сообщалось, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент.

Ранее Дмитрий Медведев призвал Южную Корею организовать «Игру в кальмара» для чиновников.