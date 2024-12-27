Медведев призвал Южную Корею организовать «Игру в Кальмара» для чиновников

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил устроить «Игру в Кальмара» для правительства в Южной Корее. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

Государственный деятель прокомментировал заявление спикера южнокорейского парламента У Вон Сика о том, что депутаты в ходе заседания 27 декабря поддержали предложение об импичменте временно исполняющего обязанности президента республики Хан Док Су. По его словам, за соответствующую инициативу проголосовали 192 из 300 законодателей.

«Южная Корея снова в деле: один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать «Игру в Кальмара» для правительства. Наш попкорн готов!» — написал Медведев.

«Игра в Кальмара» — это популярный южнокорейский сериал. Главными героями являются люди, испытывающие финансовые трудности и участвующие в играх на выживание ради большого денежного приза.

3 декабря действующий на тот момент президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Уже через несколько часов парламент республики проголосовал за отмену особого режима.

14 декабря законодатели поддержали импичмент главе государства — за высказались 204 депутата. В результате временно исполняющим обязанности южнокорейского лидера стал Хан Док Су, который также занимает должность премьер-министра.

Ранее в Южной Корее решили провести специальное расследование после инцидента с военным положением.