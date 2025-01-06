В Германии поставили условие новым властям Сирии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала соблюдение прав женщин условием предоставления финансовой помощи новым властям Сирии. Условие Берлина было названо ей в интервью Funke, передает Handelsblatt.

Министр подчеркнула, что Германия не будет финансировать «исламистские структуры».

5 января новые власти Сирии замазали лицо Бербок на фото после встречи в Дамаске из-за того, что она женщина.

28 ноября 2024 года сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии.