N-tv: власти Сирии замазали лицо Бербок на фото в соцсетях

Лицо главы МИД ФРГ Анналены Бербок было замазано на фото, которое опубликовали новые власти Сирии по итогам встречи в Дамаске. На это обратил внимание немецкий телеканал N-tv.
Помимо Бербок, заретушированы были и две сопровождавшие министра переводчицы.
Телеканал отмечает, что «новое сирийское руководство, очевидно, имеет большие проблемы в обращении с влиятельными женщинами-политиками из-за рубежа».
3 января представители новой администрации Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии, которая прибыла в страну с необъявленным визитом. На опубликованной видеозаписи видно, как Бербок первой сходит с трапа правительственного самолета и направляется к делегации новой сирийской администрации. Сирийские политики при встрече прикладывают руки к сердцу, ясно давая понять, что не намерены пожимать руку министру. Через мгновение к ним походит мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы, наоборот, охотно протягивают руки.
Бербок, комментируя встречу с властями Сирии, назвала отказ от рукопожатия ожидаемым.
Ранее в Германии назвали причину визита Бербок в Сирию.