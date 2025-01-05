N-tv: власти Сирии замазали лицо Бербок на фото в соцсетях

N-tv: новые сирийские власти замазали Бербок на фото после встречи в Дамаске

Лицо главы МИД ФРГ Анналены Бербок было замазано на фото, которое опубликовали новые власти Сирии по итогам встречи в Дамаске. На это обратил внимание немецкий телеканал N-tv.

Помимо Бербок, заретушированы были и две сопровождавшие министра переводчицы.

Телеканал отмечает, что «новое сирийское руководство, очевидно, имеет большие проблемы в обращении с влиятельными женщинами-политиками из-за рубежа».

3 января представители новой администрации Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии, которая прибыла в страну с необъявленным визитом. На опубликованной видеозаписи видно, как Бербок первой сходит с трапа правительственного самолета и направляется к делегации новой сирийской администрации. Сирийские политики при встрече прикладывают руки к сердцу, ясно давая понять, что не намерены пожимать руку министру. Через мгновение к ним походит мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы, наоборот, охотно протягивают руки.

Бербок, комментируя встречу с властями Сирии, назвала отказ от рукопожатия ожидаемым.

Ранее в Германии назвали причину визита Бербок в Сирию.