Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии

Россия в целом достигла своих целей в Сирии. Об этом заявил президент Российской Федерации в ходе прямой линии, отвечая на вопрос журналиста американского канала NBC.

«Вам... хотят подать ситуацию в Сирии как поражение РФ. Это не так. Мы пришли в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, как в Афганистане. В целом, мы своей цели достигли», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что даже те группировки, которые воевали с правительством президента Башара Асада, они тоже претерпели изменения.

«Недаром многие страны хотят наладить с ними отношения. Это значит, что в известной степени цель достигнута», — сказал Путин.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Генштабе России назвали причину разгрома армии Асада.