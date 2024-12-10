Эрдоган пообещал не допустить раздела Сирии

Турция не допустит раздела Сирии, а также намерена пресекать провокации в отношении граждан страны, желающих вернуться на родину. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы будем стоять вместе с сирийским народом против любого нападения на его свободу, на стабильность новой сирийской администрации и целостность древних сирийских земель», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция «не будет стоять в стороне». По словам президента, обеспечение мира и безопасности для всех позволит его стране гарантировать собственную безопасность.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс и Хаму.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

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