Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя судьбу российских сил в Сирии после смены власти в стране, заявил, что вопрос не по адресу. Его слова передает РИА Новости.

«Вы спрашиваете не того человека», — сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.

8 декабря США отказались комментировать будущее российских военных баз в Сирии.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с российскими базами в Сирии.