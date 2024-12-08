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Вашингтон не стал комментировать будущее российских баз в Сирии

Белый дом отказался говорить о судьбе российских военных баз в Сирии

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

США не будут комментировать будущее российских военных баз в Сирии. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

Чиновник, выступая на специальном брифинге для журналистов по ситуации в Сирии, заявил, что не может спекулировать на тему российских баз. Он отметил, что о судьбе баз должны высказаться сирийцы, которые десятилетиями боролись против вывезенного сейчас в Москву президента Башара Асада.

Представитель Белого дома подчеркнул, что оставляет вопрос о базах на усмотрение России и других сторон.

8 декабря телеканал Al Arabiya сообщил, что Россия якобы передала Израилю два объекта, расположенных в сельской местности сирийской провинции Даръа.

В тот же день представители сирийской оппозиции взяли под контроль город Джебла, который расположен рядом с авиационной базой Воздушно-космических сил (ВКС) России Хмеймим.

Также стало известно, что в Сирии вооруженные повстанцы вошли в Тартус на побережье Средиземного моря, где расположена база российского ВМФ. В интернете распространились кадры, на которых мятежники опрокидывают статую Хафеза Асада, прошлого президента Сирии и отца покинувшего страну лидера.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с российскими базами в Сирии.

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