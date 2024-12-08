«Катастрофа в Сирии». Что будет с российскими базами в Тартусе и Хмеймиме? Полковник Ходаренок: скорее всего ВС РФ придется покинуть свои базы в Сирии

Утром 8 декабря формирования противников Башара Асада вошли в Дамаск. Подразделения и части вооруженных сил Сирии и других силовых структур покинули город. Столица страны находится в руках боевиков. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок назвал основные причины падения режима Асада в Сирии и дал прогноз о судьбе военных баз России, развернутых в республике.

Наступательная операция сирийских оппозиционных сил «Сдерживание агрессии» стартовала 27 ноября. 1 декабря к боевым действиям подключилась Сирийская национальная армия, которая объявила о начале своей операции «Заря Свободы».

К 8 декабря вооруженные формирования боевиков захватили вторую столицу Сирии Алеппо, город Хаму, полностью провинцию Идлиб, город Хомс и утром этого же дня вошли в Дамаск.

Катастрофа режима Башара Асада произошла просто с головокружительной быстротой, которая не прогнозировалась даже глубоко погруженными в ситуацию аналитиками.

В Дамаске в настоящее время слышна автоматно-пулеметная стрельба. Башар Асад покинул столицу. Жена и дети Асада ранее уже улетели в Москву. Где находится сам бывший сирийский лидер в настоящее время, точных сведений нет.

Ключевые объекты Дамаска, включая аэропорт, правительственный квартал, здания силовых структур, ведущих СМИ и пенитенциарной системы, заняты вооруженными формированиями оппозиции. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Однако вряд ли в его услугах будет нуждаться новое руководство страны.

Как сообщил Bloomberg, еще вчера президент Сирии Башар Асад просил США помочь остановить военные действия с террористами, захватившими часть территории страны, в обмен на прекращение сотрудничества с ливанским движением «Хезболла» и другими группировками, поддерживаемыми Ираном.

Но уже менее через сутки эта мольба уже бывшего сирийского лидера стала абсолютно неактуальной.

Реальность сегодня такова, что прежней Сирии уже нет, и что возникнет на развалинах государства Башара Асада (одно это будет государство или несколько), еще сказать очень трудно. Во всяком случае, прежние утверждения о том, что Москва одержала в Сирии крупную победу геополитического масштаба, проверила боеспособность своих Вооруженных сил, испытала новые образцы вооружения и военной техники, создала плацдарм для распространения своего геостратегического влияния на страны африканского континента сегодня, уже звучат, мягко говоря, несколько неактуально.

С причинами и особенностями катастрофического поражения режима Башара Асада еще долго будут разбираться аналитики и историки. Но две из них, наверное, можно назвать по горячим следам и сегодня – ликвидации власти теперь уже бывшего сирийского лидера сильно поспособствовал разгром Израилем движения «Хезболла» и физическое уничтожение Армией обороны Израиля харизматических лидеров этой организации, и, скажем так, организационно-штатные мероприятия, приведшие к расформированию одной из частных военных компаний России, которая в Сирии во многом была опорой режима Асада.

С исчезновением этих двух замковых камней прежняя власть в стране рухнула. Существенное влияние на обстановку в Сирии оказало и сокращение боевого и численного состава авиационной группировки ВКС на авиабазе Хмеймим.

Главный для всех нас сейчас вопрос – как осуществить вывод без потерь российских военных специалистов из Сирии из Тартуса и Хмеймима. Обе базы, к большому сожалению, скорее всего, придется оставить. Вряд ли с новым руководством Сирии удастся добиться пролонгации каких-либо соглашений о дальнейшем пребывании российских военных баз на территории страны.

Тут следует заметить, что в строительство и оснащение этих военных объектов, начиная с 2015 года, были вложены весьма и весьма немалые средства. Тот же Тартус был с иголочки построен практически с нуля. В первоклассную авиационную базу превращен и Хмеймим. И автор видел все это собственными глазами.

И просто волосы на голове хочется рвать, что все созданное с таким трудом и с такими материальными затратами (многое возили самолетами), скорее всего, придется бросить. Иными словами, строили, создавали, укрепляли, – и теперь все на ветер.

Что касается геополитических последствий катастрофы режима Башара Асада, то развернутые прогнозы хотя бы на ближайшее время пока несколько преждевременны, поскольку ситуация в Сирии развивается стремительно. Во всяком случае, Ближний Восток в ближайшее время ждут новые времена.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).