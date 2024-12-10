Небензя заявил, что Совбез ООН поддержал сохранение целостности Сирии

Члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) более или менее едины во мнении о необходимости сохранить территориальную целостность Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова передает ТАСС.

«Совет, думаю, был более-менее един в вопросе необходимости сохранения территориальной целостности и единства Сирии, обеспечения безопасности гражданского населения», — сказал он.

Также Небензя указал на противоречивые заявления Израиля по Голанским высотам. Он отметил, что РФ не знает, какую часть Голанских высот премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает частью Израиля.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в Госдепе призвали не допустить разделения Сирии.