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Небензя указал на противоречивые заявления Израиля по Сирии

Небензя указал на противоречивые заявления Израиля по Голанским высотам

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя указал на противоречивые заявления Израиля по Голанским высотам. Его слова приводит ТАСС.

«Мы слышим от Израиля противоречивые заявления», — сказал он.

Небензя отметил, что российская сторона не знает, какую часть Голанских высот премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает частью Израиля при учете нарушения ими буферной зоны.

Накануне Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.

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