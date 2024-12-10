В Госдепе призвали не допустить разделения Сирии

Власти США намерены избежать разделения Сирии и массовой миграции из арабской страны. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте, его слова передает ТАСС.

Он добавил, что Соединенные Штаты «заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГ» (организация запрещена в России).

«Мы заинтересованы в том, чтобы любое оружие массового уничтожения или его компоненты, оставшиеся в Сирии, не попали в чужие руки. Мы заинтересованы в том, чтобы избежать расчленения Сирии, массовой миграции из нее и, конечно же, экспорта терроризма и экстремизма», — сказал госсекретарь США.

Блинкен добавил, что регион и мир должны поддержать народ Сирии, который начинает восстанавливать страну и выбирать новое направление.

«США должны быть готовы поддержать их в этом», — добавил он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соблюдение территориальной целостности Сирии — главное условие. Он добавил, что с приходом к власти оппозиции в Сирии начался светлый период.

Ранее посол Сирии в Москве обвинил Асада в позорном побеге.