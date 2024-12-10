Небензя высказался о террористическом статусе ХТШ

Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал «проблемой» террористический статус пришедшей к власти в Сирии исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ). Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, это проблема, потому что они есть в списке и не исключены из него», — подчеркнул он.

В каком смысле статус ХТШ является «проблемой», дипломат не уточнил.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление лидера ХТШ на телеканале CNN вызывает вопросы.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.