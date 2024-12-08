В сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть президента Сирии Башара Асада, чтобы стать региональным лидером. О том, что пользователи интернета вспомнили очередное «пророчество» Жириновского, пишет «Лента.ру».

«Они найдут обходные маневры и сокрушат режим... И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий», — говорил Жириновский.

По его словам, Турция «помогает свержению гигантских режимов».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму.