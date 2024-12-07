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Лавров оценил появление лидера ХТШ на CNN

Лавров: появление лидера ХТШ на телеканале CNN вызывает вопросы

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Florion Goga/Reuters

Появление лидера группировки Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана в РФ террористической и запрещена), Абу Мухаммада аль-Джулани на телеканале CNN вызывает вопросы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Я не видел все интервью, не слышал и не читал, я только знаю, что ему предоставили площадку CNN. Это канал, который известен тем, что он близок администрации Джо Байдена», — заявил он.

По словам Лаврова, администрация действующего лидера сообщила российской стороне, что США до сих пор считают «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической организацией не только потому, что она входит в террористический список ООН, но и потому, что она находится в террористическом списке страны.

До этого Абу Мухаммад аль-Джулани заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что конечной целью группировки является свержение президента Башара Асада. По его словам, «семена поражения» всегда были внутри действующего в Сирии режима, и поддержка Асада Ираном и Россией ничего не изменила.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносила удары по скоплениям боевиков.

Ранее Лавров назвал происходящее в Сирии сложной игрой.

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