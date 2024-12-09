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Еще ряд стран Европы перестали принимать заявки от сирийских беженцев

«Интерфакс»: Нидерланды и ФРГ приостановили прием заявок от сирийских беженцев

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Нидерланды, Швейцария, Норвегия и ФРГ приостановили прием заявок от сирийских беженцев на фоне падения режима Башара Асада в Сирии. Об этом пишет «Интерфакс».

«Учитывая запутанную ситуацию в Сирии, правильно, что федеральное ведомство по делам миграции и беженцев приостановило принятие решений по запросам о предоставлении убежища», — заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, комментируя приостановку обработки 47 тыс. заявок от беженцев.

Также до оценки ситуации в Сирии временно приостановила прием заявок от беженцев из этой страны Великобритания. Аналогичные меры планирует принять руководство Франции и Швеции.

До этого в МИД Турции заявили, что Сирия нуждается в международной поддержке для возвращения миллионов беженцев.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

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Исправления:

  1. Заменены кавычки на правильный стиль.
  2. Устранены лишние пробелы.
  3. Исправлены ошибки в написании ссылок.
  4. Исправлены ошибки в пунктуации.
  5. Исправлены ошибки в цитировании.
  6. Уточнены заголовки и ссылки.

Ранее глава МВД Германии призвал изменить распределение украинских беженцев в ЕС.

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