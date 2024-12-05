Глава МВД Германии призвал изменить распределение украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила в беседе с телеканалом Welt, что Евросоюз должен изменить систему распределения украинских беженцев на фоне активизации боевых действий на Украине и в Сирии.

По ее словам, правительство ФРГ контактирует с соседними государствами «по вопросу, как с этим быть».

«Потому что нам нужна другая система распределения украинских беженцев», — сказала министр.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, на конец августа в стране было порядка 1,24 млн украинцев. В отличие от соискателей убежища из других стран, они в ФРГ имеют особый статус и получают гражданские пособия.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в Германии, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину.

Он также отметил, что работодатели зачастую предпочитают нанимать беженцев, хорошо владеющих немецким языком, и посоветовал украинцам записываться на языковые курсы.

Ранее Зеленский заявил, что Западу нужно перестать тратить деньги на украинских беженцев, а также призвал вернуть их домой.