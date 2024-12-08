Глава МИД Турции призвал к международной поддержке Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Сирия нуждается в международной поддержке для возвращения в страну нескольких миллионов беженцев после переворота в стране. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что высоко оценивает конструктивный подход Ирана и России, которые призывают к политическому урегулированию ситуации в стране. По его словам, в Анкаре также рассчитывают на то, что народ Сирии самостоятельно определит свое будущее.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы

демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть мирным путем.

Ранее депутат Чепа предположил, что Россия не сохранит военные базы в Сирии.