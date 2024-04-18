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Аргентина заявила о намерении стать глобальным партнером НАТО

Министр обороны Петри: Аргентина намерена стать глобальным партнером НАТО

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Marcos Brindicci/Reuters

Аргентина рассчитывает стать глобальным партнером НАТО, страна представила для этого соответствующий запрос. Об этом сообщил аргентинский министр обороны Луис Петри на своей странице в социальной сети X.

Петри уточнил, что встретился с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса и передал ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Буэнос-Айреса стать глобальным партнером организации».

Министр добавил, что Аргентина продолжает работать над восстановлением связей, которые позволят модернизировать и подготовить вооруженные силы страны по стандартам альянса.

С тех пор как президентом Аргентины стал Хавьер Милей, страна взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада. В марте исполнилось три месяца с вступления Милея в должность главы государства. Крайне правый политик пришел к власти, обещая радикальные реформы в угоду процветания государства, но пока не смог реализовать большинство своих планов. Оставил ли «аргентинский Трамп» мечту об изменении государства и что случилось с его предвыборными идеями — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ Аргентины резко снизил ключевую ставку.

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