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Боррель призвал страны Европы передать все системы Patriot Украине

Боррель призвал страны Европы достать системы Patriot и передать их Украине

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Mohamed Azakir/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны достать со складов системы Patriot и передать их Украине. Об этом сообщает ANSA.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Боррель подчеркнул, что Евросоюз не может рассчитывать только на помощь США, необходимо взять на себя ответственность.

«У нас имеются Patriot, у нас есть противоракетные системы, мы должны вытащить их с наших складов и послать на Украину, где война набирает обороты, и сделать это быстро», — сказал дипломат на полях встречи глав МИД Группы семи (G7).

Встреча проходит на остров Капри в Неаполитанском заливе. На мероприятие уже прибыл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

16 апреля Боррель в интервью Le Monde заявил, что он «стучится в двери» государств — членов Евросоюза, чтобы те передали Украине зенитные батареи либо «купили их» для украинской армии.

Ранее Боррель призвал страны ЕС самим себя защищать от военных угроз.

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