Байден поддержал пакеты помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав конгресс к скорейшему их принятию. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении Байден подчеркнул, что также одобряет предоставление необходимой гуманитарной палестинцам в секторе Газа.

Он добавил, что конгрессменам следует принять пакет американской помощи уже на этой неделе, чтобы сенаторы вслед за ними поскорее сделали то же самое.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что настроен оптимистично по поводу предстоящего голосования в палате представителей американского конгресса по вопросу утверждения нового пакета помощи Украине на сумму более $60 млрд.

Накануне премьер Чехии заявил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Позже Фиала объяснил, что Прага оказывает военную помощь Киеву, потому что боится повторения Пражской весны.

Ранее конгрессмен Тернер заявил о критической ситуации на Украине и призвал как можно скорее выделить Киеву помощь.